Артига высказался о турнирном положении «Химок»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о результатах своей команды. Ранее сегодня, 14 апреля, появились новости о грядущей отставке Артиги. Под его руководством подмосковный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.

«В сезоне были моменты, когда в ответ на предложение сыграть в стыках все были бы согласны. Плохо начали, одна победа в 11 матчах. Однако потом картина улучшилась. Сейчас мы не в зоне стыков. Впереди тяжёлые игры, но и у соперников тоже, «Ахмат», например», через неделю сыграет в Краснодаре. У нас дома игры с «Рубином», «Ростовом» и «Акроном». Плюс выезд в Оренбург. В этих матчах мы вполне можем рассчитывать на хороший результат. Если игроки и клуб приложат все усилия, четыре победы – это очень много очков. В любом случае нужно что-то менять. Если ничего не менять, то и удивляться чему-либо не стоит», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

Ранее сообщалось, что об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня. Вместо него будет назначен Магомед Адиев, который подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.