Суперкомпьютер спрогнозировал итоговый результат ЦСКА в текущем сезоне РПЛ
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы ПФК ЦСКА на итоговое место в РПЛ.
Так, у ЦСКА по-прежнему сохраняется небольшая вероятность чемпионства. При этом армейцы, по мнению искусственного интеллекта, уже точно не финишируют за пределами первой шестёрки.
Вероятность ЦСКА занять конкретное итоговое место в РПЛ:
- 1-е место — вероятность 3,4%;
- 2-е место — вероятность 10,8%;
- 3-е место — вероятность 29,5%;
- 4-е место — вероятность 40%;
- 5-е место — вероятность 12,6%;
- 6-е место — вероятность 3,6%;
- места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.
Сейчас ЦСКА идёт на четвёртом месте в таблице РПЛ, набрав 47 очков за 24 матча. У лидирующего «Краснодара» 52 очка в активе.
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