Суперкомпьютер спрогнозировал итоговый результат ЦСКА в текущем сезоне РПЛ

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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы ПФК ЦСКА на итоговое место в РПЛ.

Так, у ЦСКА по-прежнему сохраняется небольшая вероятность чемпионства. При этом армейцы, по мнению искусственного интеллекта, уже точно не финишируют за пределами первой шестёрки.

Вероятность ЦСКА занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 3,4%;

2-е место — вероятность 10,8%;

3-е место — вероятность 29,5%;

4-е место — вероятность 40%;

5-е место — вероятность 12,6%;

6-е место — вероятность 3,6%;

места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.

Сейчас ЦСКА идёт на четвёртом месте в таблице РПЛ, набрав 47 очков за 24 матча. У лидирующего «Краснодара» 52 очка в активе.