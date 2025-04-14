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Филимонов назвал лучшего тренера в своей карьере

Филимонов назвал лучшего тренера в своей карьере
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов назвал лучшего тренера в своей карьере. Он выделил легендарного экс-наставника красно-белых Олега Романцева.

«Тренер, оказавший наибольшее влияние? В детстве — отец. А в профессиональном плане — Олег Иванович Романцев», — приводит слова Александра Филимонова официальный сайт Spartak CityFootball.

В качестве тренера Романцев работал в «Спартаке» с января 1989 года. Также в этом клубе легенда российского футбола в разное время исполнял обязанности президента и советника клуба. При Романцеве в качестве тренера «Спартак» восемь раз стал чемпионом России, трижды одерживал победу в Кубке страны.

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