Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал, как изменилась игра вратарей в современном футболе. Он отметил, что сейчас большой акцент стал делаться на игру ногами. Однако Филимонов по-прежнему считает, что главное для голкипера — игра руками.

— Какие современные тенденции в игре вратаря вы могли бы отметить?

— Сейчас большое внимание уделяется игре ногами. Вратарь становится участником атак, часто — даже их начинает. Но я всё же убеждён: главное — умение играть руками. Вратарь — единственный, кто имеет на это право. Если он не может поймать мяч — всё остальное теряет смысл, — приводит слова Александра Филимонова официальный сайт Spartak CityFootball.