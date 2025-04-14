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Филимонов рассказал, как изменилась игра вратарей в современном футболе

Филимонов рассказал, как изменилась игра вратарей в современном футболе
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал, как изменилась игра вратарей в современном футболе. Он отметил, что сейчас большой акцент стал делаться на игру ногами. Однако Филимонов по-прежнему считает, что главное для голкипера — игра руками.

— Какие современные тенденции в игре вратаря вы могли бы отметить?
— Сейчас большое внимание уделяется игре ногами. Вратарь становится участником атак, часто — даже их начинает. Но я всё же убеждён: главное — умение играть руками. Вратарь — единственный, кто имеет на это право. Если он не может поймать мяч — всё остальное теряет смысл, — приводит слова Александра Филимонова официальный сайт Spartak CityFootball.

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