Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компания, доля в которой принадлежит Квинси Промесу, находится в процессе ликвидации

Компания, доля в которой принадлежит Квинси Промесу, находится в процессе ликвидации
Аудио-версия:
Комментарии

Операции по счетам компании «Рестбар», доля в которой принадлежит экс-игроку «Спартака» Квинси Промесу, приостановлены из-за налоговой задолженности в размере почти 74 тыс. рублей. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)», — говорится в карточке фирмы.

Также отмечается, что уже начат процесс ликвидации фирмы. Согласно данным, футболисту принадлежит 20% компании. Основной деятельностью фирмы является оказание услуг питания и доставки.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

На данный момент Квинси выступает за клуб «Дубай Юнайтед» в ОАЭ и не может покидать страну, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

Материалы по теме
Абена: Промес хочет вернуться в «Спартак», он говорил мне об этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android