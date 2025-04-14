Полузащитник «Крыльев» Зиньковский: хочется больше голевых действий, но пока их нет

Футболист «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о своей результативности после перехода в самарский клуб из «Спартака».

«Мне нужно было время притереться к партнёрам и к игре. Не сказать, что она поменялась, но ребята другие. Может, чуть требования поменялись. Всё знакомо. Можно сказать, что прихожу в себя. Травма немного сбила. Хочется больше голевых действий. Но пока их нет», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» из московского «Спартака» в феврале 2025 года на условиях аренды до конца сезона. Летом 2022 года полузащитник переходил в стан красно-белых из самарской команды. В шести матчах весенней части сезона у Зиньковского ни одного результативного действия.