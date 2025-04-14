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Стало известно наказание футболистки «Барселоны» за касание интимной зоны соперницы

Стало известно наказание футболистки «Барселоны» за касание интимной зоны соперницы
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Футболистка «‎Барселоны» Мапи Леон дисквалифицирована на две встречи за касание интимных частей тела соперницы во время матча чемпионата страны с «Эспаньолом» (2:0). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» подавала апелляции в Спортивный трибунал Испании, но все они были отклонены.

Таким образом, футболистка уже пропустила встречу с мадридским «Атлетико» в воскресенье, 13 апреля, и также не сыграет с «Севильей» в среду, 16 апреля.

Напомним, во время матча Леон попыталась спровоцировать соперницу Даниэлу Каракас. Они начали толкаться, после чего футболистка каталонского клуба позволила себе коснуться рукой интимных частей тела соперницы. Также Леон попыталась что-то сказать Каракас, однако последняя не стала ввязываться в конфликт и просто проигнорировала.

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