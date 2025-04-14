РФС впервые в мире показал повторы с монитора VAR на табло стадиона

Российский футбольный союз (РФС) первым в мире провёл эксперимент по внедрению технологии On-Field Review, позволяющей транслировать на табло в чаше стадиона изображение с монитора VAR в момент просмотра спорного эпизода главным арбитром. Отмечается, что в режиме реального времени зрители на трибунах могли видеть повторы, подготовленные видеоассистентами для судьи. Новая технология была использована на матчах 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» — «Динамо» Махачкала, «Ахмат» — «Ростов» и «Пари НН» — «Динамо» Москва.

«Мы внедряем самые современные и передовые практики в российском футболе. В прошлом году мы первыми в Европе присоединились к эксперименту ФИФА и IFAB, по объявлению решения судьи после просмотра VAR. Следующий шаг – дать понимание болельщикам на трибунах, какой именно момент и эпизод просматривает арбитр. Такая возможность уже есть у телезрителей, теперь она появится и у зрителей на трибунах.

Мы получили согласие ФИФА на проведение данного эксперимента. РФС будет информировать о его результатах, что поможет ФИФА внедрить это решение на одном из следующих своих турниров. Надеемся, что внедрение данной технологии улучшит качество просмотра футбола на стадионе и повысит лояльность болельщиков к судейству», — сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.