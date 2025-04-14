Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса», за фол на котором получил красную карточку

Полузащитник «Алавеса» Антонио Бланко прокомментировал фол на нём нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, повлёкший за собой удаление француза на 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги, в котором мадридцы одержали победу (1:0). Мбаппе нанёс Бланко удар прямой ногой в голень и был удалён после просмотра VAR.

«По правде говоря, это был довольно сильный удар, но в футболе такое случается. Килиан извинился, и это главное. Нет необходимости придавать этому ещё больше значения. Мы уходим с грустью, потому что мы могли бы набрать очки. Мы были в игре до последней минуты и в любом эпизоде могли добиться ничьей. Это детали, которые мы должны улучшить», — приводит слова Бланко AS.

Антонио Бланко перебрался в «Алавес» из мадридского «Реала» летом 2023 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 4 млн. «Алавес» после 31 встречи занимает 17-е место с 30 очками, опережая «Лас-Пальмас» из зоны вылета на одно очко. «Реал» с 66 очками располагается на второй строчке, отставание от «Барселоны» — четыре очка.