Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса», за фол на котором получил красную карточку

Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса», за фол на котором получил красную карточку
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Алавеса» Антонио Бланко прокомментировал фол на нём нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, повлёкший за собой удаление француза на 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги, в котором мадридцы одержали победу (1:0). Мбаппе нанёс Бланко удар прямой ногой в голень и был удалён после просмотра VAR.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

«По правде говоря, это был довольно сильный удар, но в футболе такое случается. Килиан извинился, и это главное. Нет необходимости придавать этому ещё больше значения. Мы уходим с грустью, потому что мы могли бы набрать очки. Мы были в игре до последней минуты и в любом эпизоде могли добиться ничьей. Это детали, которые мы должны улучшить», — приводит слова Бланко AS.

Антонио Бланко перебрался в «Алавес» из мадридского «Реала» летом 2023 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 4 млн. «Алавес» после 31 встречи занимает 17-е место с 30 очками, опережая «Лас-Пальмас» из зоны вылета на одно очко. «Реал» с 66 очками располагается на второй строчке, отставание от «Барселоны» — четыре очка.

Материалы по теме
Мбаппе, зачем?! Грубейший фол француза подставил «Реал» — но команда выстояла
Мбаппе, зачем?! Грубейший фол француза подставил «Реал» — но команда выстояла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android