В «Байере» заявили, что предпочли бы победу «Реала» над «Арсеналом» в ЛЧ из-за Алонсо

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил, что предпочёл бы победу мадридского «Реала» над лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов из-за главного тренера леверкузенской команды Хаби Алонсо.

«Честно говоря, я бы предпочёл, чтобы «Реал» уверенно обыграл «Арсенал» и должность тренера была бы надёжной. Для футбола нормально, когда после поражения «Реала» 0:3 появляются слухи. Поэтому я и хочу, чтобы «Реал» победил – чтобы не было слухов. У нас хорошие отношения с Хаби, мы можем поговорить обо всём. У него есть контракт, и он чувствует себя комфортно. Мы планируем следующий сезон с Хаби, идёт работа по планированию состава», — приводит слова Карро Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом. Отмечалось, что смена тренера может произойти раньше, в случае неудовлетворительных результатов команды в испанском чемпионате и Лиге чемпионов.