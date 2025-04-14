Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес перенёс операцию после разрыва ахилла

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес перенёс операцию после разрыва ахилла
Артур Гомес
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек «Динамо» Москва Артур Гомес перенёс операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. В субботу, 12 апреля, в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» со счётом 1:1. Гомеса заменили на 55-й минуте, в подтрибунное помещение полузащитника унесли на носилках.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гладышев – 71'    

«Во время встречи я испытал одно из худших чувств, которые когда-либо испытывал, получив травму. Это было трудно принять, ни один спортсмен не хочет получить травму, неважно, насколько мы посвящаем себя на поле и за его пределами, делаем всё, чтобы быть здоровыми и счастливыми на поле, есть вещи, которые полностью находятся вне нашего контроля, но я верю в бога и знаю, что он всегда делал и делает лучшее в моей жизни, я благодарю его за всё, это будет время большой стойкости, и я определённо выйду из этого намного сильнее!» — приводит слова Гомеса пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне Гомес провёл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android