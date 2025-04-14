Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес перенёс операцию после разрыва ахилла

Хавбек «Динамо» Москва Артур Гомес перенёс операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. В субботу, 12 апреля, в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» со счётом 1:1. Гомеса заменили на 55-й минуте, в подтрибунное помещение полузащитника унесли на носилках.

«Во время встречи я испытал одно из худших чувств, которые когда-либо испытывал, получив травму. Это было трудно принять, ни один спортсмен не хочет получить травму, неважно, насколько мы посвящаем себя на поле и за его пределами, делаем всё, чтобы быть здоровыми и счастливыми на поле, есть вещи, которые полностью находятся вне нашего контроля, но я верю в бога и знаю, что он всегда делал и делает лучшее в моей жизни, я благодарю его за всё, это будет время большой стойкости, и я определённо выйду из этого намного сильнее!» — приводит слова Гомеса пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне Гомес провёл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.