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Роман Шаронов назвал основную причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Роман Шаронов назвал основную причину поражения «Краснодара» от «Зенита»
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Бывший футболист и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» одержал разгромную победу над «Краснодаром» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«У «Краснодара» во встрече с «Зенитом» игра получилась слишком эмоциональной, было много стыков и потерь мяча. Питерцы показали более цельный футбол, особенно в атаке. «Быки» ассоциируются с тем, что много играют в позиционной атаке, но в прошедшем матче мы этого не увидели, и игра в атаке не получилась.

Основная причина поражения «Краснодара» — игра в обороне. Футболисты даже в низком блоке давали слишком много пространства и времени игрокам «Зенита». На них не оказывалось никакого давления, когда они были с мячом. Первый гол — яркое тому подтверждение. Уже после второго пропущенного мяча «Краснодар» находился в состоянии «грогги», как у боксёров. А потом это в сумме превратилось в 1:4», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 50 набранных очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков.

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