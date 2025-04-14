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Дзюба побил рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в истории чемпионатов России

Дзюба побил рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в истории чемпионатов России
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В воскресенье, 13 апреля, нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба реализовал 11-метровый удар в матче с воронежским «Факелом» (1:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На счету 36-летнего форварда теперь 166 голов и 100 результативных передач, по данным интернет-портала Transfermarkt.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'    

Таким образом, Дзюба побил рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в истории чемпионатов России. На счету экс-полузащитника московского «Локомотива» 120 забитых мячей и 145 голевых передач.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 18 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

19 апреля «Акрон» на своём поле примет «Спартак» в рамках 25-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

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