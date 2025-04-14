Александр Ерохин высказался об игре новичка «Зенита» Луиса Энрике

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре новичка сине-бело-голубых Луиса Энрике.

«Луис Энрике с каждым матчем постепенно прибавляет и адаптируется. Ему нужно было время, чтобы лучше понимать партнёров, принимать более качественные решения на благо команды. В игре с «Краснодаром» он молодец», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

24-летний Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста пять встреч, один гол и две результативные передачи за «Зенит» во всех турнирах.