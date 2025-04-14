Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин высказался об игре новичка «Зенита» Луиса Энрике

Александр Ерохин высказался об игре новичка «Зенита» Луиса Энрике
Комментарии

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре новичка сине-бело-голубых Луиса Энрике.

«Луис Энрике с каждым матчем постепенно прибавляет и адаптируется. Ему нужно было время, чтобы лучше понимать партнёров, принимать более качественные решения на благо команды. В игре с «Краснодаром» он молодец», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

24-летний Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста пять встреч, один гол и две результативные передачи за «Зенит» во всех турнирах.

Материалы по теме
Дзюба, Глушенков и Луис Энрике — в символической сборной 24-го тура РПЛ от WhoScored
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android