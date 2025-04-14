Роман Шаронов: в матче с «Краснодаром» футболисты «Зенита» чувствовали себя вольготно

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который завершился крупной победой санкт-петербургского клуба (4:1).

«Что касается первого пропущенного мяча «Краснодара», всегда обвиняют последнего игрока. Но я смотрю на проблему глобальнее. Это не единственный эпизод, когда футболисты «Зенита» чувствовали себя вольготно. Игра обороны «Краснодара» и «Динамо» Махачкала — это абсолютно разные вещи. Футболисты «Спартака» постоянно находились под давлением, и у них не было пространства, поэтому Махачкала не подпускала соперников к своей штрафной. Однако это было только в первом тайме. «Краснодар» же в этом плане проиграл.

Возможно, есть ошибка со стороны Агкацева, но я бы отметил удар Глушенкова. Всегда есть комплекс ошибок — надо винить и защитников, которые не подстраховали Агкацева. Да, бывает, что игрок «привозит» гол, но это не тот момент. Можно вспомнить гол «Локомотива» в ворота «Зенита», когда Латышонок вводил мяч. Не меньшая вина центральных защитников, которые не накрыли удар Батракова. Футбол — командный спорт, и каждый должен дорабатывать на своей позиции», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 50 набранных очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков.