Главный тренер «Барселоны» Флик оценил подкат Иньиго в конце матча с «Леганесом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил подкат защитника Иньиго Мартинеса в концовке матча 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:0). Игрок каталонцев на краю штрафной не позволил Муниру Эль-Хаддади сравнять счёт на 90+2-й минуте встречи.

«Для меня лучшей ситуацией был не только гол, но и последний подкат Иньиго, который оказался невероятным. Я отпраздновал его как гол, все отпраздновали его как гол. Это часть игры и, опять же, ещё один сухой матч. Всё получилось идеально.

Три очка – это три очка. Это фантастика, я действительно счастлив и очень горжусь своей командой», – приводит слова Флика ESPN.

В следующем матче «Барселона» встретится с дортмундской «Боруссией» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.