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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Краснодар»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Краснодар»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу главного арбитра матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (4:1) Павла Кукуяна.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Кукуян очень хорошо управлял игрой, все вопросы по жёлтым я отношу именно к этому. С игрой арбитр справился. Пытаются нагнетать по моменту с Мостовым в начале второго тайма, но это лишнее. Во-первых, тренер «Зенита» путает, куда надо смотреть. Он говорит, что надо смотреть на толчок руками, которого не было. Однако контакт произошёл в ногах, и для меня это не нарушение. Футбол — контактная игра. Да, сзади, но такое бывает. Мостовой сам нарисовал — не прокатило. Правильное решение Кукуяна и VAR, который не полез в эпизод.

Несмотря на все домыслы, работать на таких матчах нужно именно так. Что не сделал Карасёв в прошлом туре, то сделал Кукуян. И претензий ни у кого быть не может», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 50 набранных очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков.

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