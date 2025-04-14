Черчесов — о пенальти Медины в ворота «Динамо» Мх: Барко отдал мяч Хесусу с негативом

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о нереализованном пенальти полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины на 87-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«С одной стороны, игрок взял на себя ответственность, за это можно похвалить, но, с другой стороны, нужно соблюдать дисциплину.

У Барко взял мяч бить пенальти не с улицы же человек, этот твой партнёр, отдай и поддержи его. Но Барко отдал мяч Медине с негативом, а мяч — это живое существо», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с тольяттинским «Акроном».