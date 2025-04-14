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Черчесов — о пенальти Медины в ворота «Динамо» Мх: Барко отдал мяч Хесусу с негативом

Черчесов — о пенальти Медины в ворота «Динамо» Мх: Барко отдал мяч Хесусу с негативом
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Российский тренер Станислав Черчесов высказался о нереализованном пенальти полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины на 87-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«С одной стороны, игрок взял на себя ответственность, за это можно похвалить, но, с другой стороны, нужно соблюдать дисциплину.

У Барко взял мяч бить пенальти не с улицы же человек, этот твой партнёр, отдай и поддержи его. Но Барко отдал мяч Медине с негативом, а мяч — это живое существо», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с тольяттинским «Акроном».

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