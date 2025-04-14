Арбитр Федотов рассказал о проблеме судьи матча ЦСКА и «Оренбурга»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА. Игра завершилась уверенной победой армейцев (2:0). Встречу обслуживал арбитр Егор Егоров.

«Вернули Егорова. Из списков он не уходил, но назначений не было давно. Отработал Егоров хорошо. На 60-й минуте правильно продолжил игру после попадания мяча в руку. И правильно засчитал гол в ворота «Оренбурга» — офсайда не было. Так себе повтор, однако и там было видно.

Егоров в нескольких эпизодах неправильно занимал позицию и попадал под мяч. Это его проблема, и над этим надо работать, если он хочет стать хорошим арбитром», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

ЦСКА по итогам 24-го тура РПЛ сравнялся по набранным очкам со «Спартаком», занимающим в турнирной таблице третье место. Обе команды имеют в своём активе по 47 очков и отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков. «Оренбург» занимает последнее место в таблице с 14 очками.