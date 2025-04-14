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Черчесов: «Спартак» в матче с «Динамо» Махачкала отдал «золотые» очки

Черчесов: «Спартак» в матче с «Динамо» Махачкала отдал «золотые» очки
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Российский тренер Станислав Черчесов высказался о поражении московского «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Как‑то первые таймы у «Спартака» не идут, не знаю, по какой причине это происходит, но, как говорили в наше время, это уже звоночек.

В итоге в матче с «Динамо» отдали «золотые» очки. «Спартак» дал лишний импульс преследователям, в то же время отрываются лидеры», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с тольяттинским «Акроном».

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