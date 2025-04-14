Черчесов: «Спартак» в матче с «Динамо» Махачкала отдал «золотые» очки
Поделиться
Российский тренер Станислав Черчесов высказался о поражении московского «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Как‑то первые таймы у «Спартака» не идут, не знаю, по какой причине это происходит, но, как говорили в наше время, это уже звоночек.
В итоге в матче с «Динамо» отдали «золотые» очки. «Спартак» дал лишний импульс преследователям, в то же время отрываются лидеры», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с тольяттинским «Акроном».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2025
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:14
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:30
-
17:20
-
17:18
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:26