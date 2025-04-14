Синицын: Агкацев мог сыграть лучше в ситуации с первым голом от «Зенита»

Бывший футболист Андрей Синицын ответил на вопрос, есть ли вина голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в первом пропущенном мяче от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, есть ли вина Агкацева в первом пропущенном мяче от «Зенита». Стас отбил довольно непростой мяч. Однако его можно было бы отправить больше в сторону и дальше. Но Агкацев был максимально вытянут и справился, как мог. Стасу не хватило страховки и помощи от защитников «Краснодара». Этого гола можно было бы избежать. Нельзя сказать, что вина лежит только на защитниках, однако вполне допускаю, что Агкацев мог сыграть лучше», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.