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Синицын: Агкацев мог сыграть лучше в ситуации с первым голом от «Зенита»

Синицын: Агкацев мог сыграть лучше в ситуации с первым голом от «Зенита»
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Бывший футболист Андрей Синицын ответил на вопрос, есть ли вина голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в первом пропущенном мяче от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Сложно сказать, есть ли вина Агкацева в первом пропущенном мяче от «Зенита». Стас отбил довольно непростой мяч. Однако его можно было бы отправить больше в сторону и дальше. Но Агкацев был максимально вытянут и справился, как мог. Стасу не хватило страховки и помощи от защитников «Краснодара». Этого гола можно было бы избежать. Нельзя сказать, что вина лежит только на защитниках, однако вполне допускаю, что Агкацев мог сыграть лучше», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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