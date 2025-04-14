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Вратарь «Барселоны» Щенсны: если Флик решит положиться на тер Штегена, я буду уважать это

Вратарь «Барселоны» Щенсны: если Флик решит положиться на тер Штегена, я буду уважать это
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Голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны поделился мнением о своём одноклубнике Марке-Андре тер Штегене, который восстанавливается от разрыва подколенного сухожилия правого колена.

«Я здесь, чтобы заменить тер Штегена и помочь «Барсе». Если Флик решит положиться на тер Штегена, я буду уважать это. У нас отличные отношения», — приводит слова Щенсного инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Щенсны провёл за «Барселону» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и 12 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 1 млн.

15 апреля «Барселона» сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Первая встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу испанского клуба.

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