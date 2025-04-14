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Арбитр Федотов: если бы «Спартак» забил с пенальти, был бы скандал

Арбитр Федотов: если бы «Спартак» забил с пенальти, был бы скандал
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил правильность назначения пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» на 83-й минуте матча 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Вингер красно-белых Хесус Медина не реализовал удар, а «Спартак» потерпел поражение (1:2). Встречу обслуживал арбитр Виталий Мешков.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Здесь можно говорить только об 11-метровом в ворота «Динамо» на 83-й минуте. Для меня это не пенальти. Игрок «Динамо» делал движение вперёд рукой, но, когда подлетел мяч, попытался убрать её назад. Когда футболист хочет избежать контакта, следует продолжить игру. Мешков был в нормальной позиции, однако не стал её улучшать. Для меня это ошибка в первую очередь Буланова на VAR и во вторую — Мешкова. Если бы «Спартак» забил, был бы скандал. Газизов высказывался бы не о потенциальном чемпионстве «Спартака», а о том, тащат его или нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на три очка, а от «Краснодара» — на пять. Махачкалинское «Динамо» располагается на 10-й строчке с 27 набранными очками.

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