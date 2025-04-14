Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Пари НН»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти на 90+9-й минуте матча 24-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Нападающий нижегородцев Тьяго Весино попал в штангу и не смог принести своей команде победу. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Кириллом Левниковым.

«Хорошая работа Левникова, но есть эпизод после 90-й минуты, где он, занимая открытую позицию, не увидел, что у игрока «Динамо» рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела. Конечно, арбитр должен был это видеть. Следовало сразу назначить 11-метровый. В итоге Левников изменил решение после вмешательства VAR. Общая картина хорошая, однако основная оценка снижена из-за ошибки с пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 24 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, отставание от ЦСКА с четвёртой строчки составляет четыре очка. «Пари НН» занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей, у команды 20 набранных очков. Отрыв от зоны прямого вылета — пять очков.