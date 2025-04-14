Банк «Зенит» потребовал взыскать с Александра Кержакова Audi через суд — источник

Банк «Зенит» обратился с иском к экс-форварду санкт-петербургского клуба Александру Кержакову о взыскании с него Audi Q3, приобретённого в кредит прежним владельцем, который продал автомобиль ответчику, не расплатившись по долгам. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в декабре 2016 года банк «Зенит» выдал бывшему владельцу машины кредит в 1,5 млн рублей для покупки указанного автомобиля, одновременно был заключён договор залога на транспортное средство. Сообщается, что прошлый владелец Audi кредитные обязательства исполнял неудовлетворительно, в результате чего в 2019 году через суд с него взыскали задолженность, но в конечном итоге все обязательства перед банком не были исполнены.

Помимо «Зенита», Кержаков выступал за «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих».