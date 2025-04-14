«Мы устали не получать зарплату». Игрок «Химок» Филин — о финансовых проблемах в клубе

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал о финансовых проблемах в подмосковном клубе. Футболист заявил, что игроки устали не получать зарплату.

– Артига говорит, что футболисты устали ждать, намекая на финансовые проблемы.

– Мы устали не получать зарплату, тяжело об этом не думать. Семьи, дети и родители об этом спрашивают. Для современной жизни нужны деньги – мы не в советское время живем, где у всех всё одинаково.

– Вокруг «Химок» всегда появляются странные новости – кто-то якобы подрался на тренировке, зарплату не платят, много других громких инфоповодов. Вы можете ответить, зачем нужны «Химки» в РПЛ?

– Хороший вопрос. Ну как… Для футбола нужны. Возможно, какой-то мальчишка посмотрит на нас и захочет в футбол играть. Нам надо работать во всех направлениях – с болельщиками в том числе. Я провёл в клубе 140 игр и всей душой болею за эту команду, хочу, чтобы всё было здесь хорошо. Что зависит от меня, я делаю на 100%. Финансами я не занимаюсь, как и работой с болельщиками. Нынешние «Химки» нужны в РПЛ – если появится кто-то более достойный на наше место, значит, нас заменят, – приводит слова Филина «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига публично пожаловался на финансовую ситуацию в клубе. Сообщалось, что игроки и тренеры уже несколько месяцев не получают зарплаты.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.