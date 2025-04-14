Вячеслав Чанов разобрал первый пропущенный мяч Агкацева от «Зенита»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в эпизоде с первым пропущенным мячом от «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась разгромной победой сине-бело-голубых (4:1).

«Не думаю, что со стороны Агкацева есть ошибка в первом пропущенном голе от «Зенита». Он отбил достаточно сложный мяч, уже на добивании должны были помочь игроки «Краснодара», однако никто не помог. Вина лежит на защитниках», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 50 набранных очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков.