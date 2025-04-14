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Вячеслав Чанов разобрал первый пропущенный мяч Агкацева от «Зенита»

Вячеслав Чанов разобрал первый пропущенный мяч Агкацева от «Зенита»
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в эпизоде с первым пропущенным мячом от «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась разгромной победой сине-бело-голубых (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Не думаю, что со стороны Агкацева есть ошибка в первом пропущенном голе от «Зенита». Он отбил достаточно сложный мяч, уже на добивании должны были помочь игроки «Краснодара», однако никто не помог. Вина лежит на защитниках», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 50 набранных очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков.

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