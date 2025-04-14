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РФС проводит анализ встречи «Урал» — «Нефтехимик» на фоне слухов о договорном матче

РФС проводит анализ встречи «Урал» — «Нефтехимик» на фоне слухов о договорном матче
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Российский футбольный союз (РФС) проводит анализ матча 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Нефтехимик» (3:2), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее сообщалось, что эта встреча могла быть договорной.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Емельянов – 31'     0:2 Магомедов – 41'     1:2 Бевеев – 66'     2:2 Бевеев – 76'     3:2 Секулич – 81'    

«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28‑го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качестве продукта и в данный момент совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс‑службе ФНЛ «Матч ТВ».

Встреча прошла 11 апреля в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Урал» уступал в счёте 0:2 до середины второго тайма.

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