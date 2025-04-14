РФС проводит анализ встречи «Урал» — «Нефтехимик» на фоне слухов о договорном матче

Российский футбольный союз (РФС) проводит анализ матча 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Нефтехимик» (3:2), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее сообщалось, что эта встреча могла быть договорной.
«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28‑го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качестве продукта и в данный момент совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс‑службе ФНЛ «Матч ТВ».
Встреча прошла 11 апреля в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Урал» уступал в счёте 0:2 до середины второго тайма.
- 14 апреля 2025
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:14
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:30
-
17:20
-
17:18
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:26