РФС проводит анализ встречи «Урал» — «Нефтехимик» на фоне слухов о договорном матче

Российский футбольный союз (РФС) проводит анализ матча 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Нефтехимик» (3:2), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее сообщалось, что эта встреча могла быть договорной.

«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28‑го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качестве продукта и в данный момент совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс‑службе ФНЛ «Матч ТВ».

Встреча прошла 11 апреля в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Урал» уступал в счёте 0:2 до середины второго тайма.