Арбитр Федотов — об офсайдных линиях в игре «Зенита»: это подрывает авторитет департамента

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов критически высказался об офсайдных линиях в эпизоде с голом форварда «Зенита» Максима Глушенкова в ворота «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась разгромной победой санкт-петербургской команды (4:1).

«По поводу офсайдных точек при третьем голе. Понятное дело, что это не «вне игры» — даже без линий было видно. Но не надо давать лишних поводов для обсуждений. Это подрывает авторитет департамента. Арбитры должны понимать, что так делать не надо. Нужно просто правильно выполнять свою работу. А эти кривые-косые линии — это просто смешно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Фото: Фото: кадр из трансляции

«Краснодар» за шесть туров до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 50 набранных очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков.