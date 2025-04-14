Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Ахмат» — «Ростов»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Яна Бобровского в матче 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом». Грозненцы победили со счётом 2:1. Бобровский на 27-й минуте игры удалил защитника гостей Максима Осипенко, но отменил решение после просмотра VAR.

«Бобровский — нестабильный арбитр. По мне, это должно напрягать департамент. Сегодня он работает хорошо, завтра может отработать плохо.

На 27-й минуте Бобровский показал красную карточку игроку «Ростова» Осипенко за лишение явной возможности забить гол. Считаю, он просто поторопился. К тому же, взяв свисток, он с кем-то советовался. Но не с ассистентом, а смотрел куда-то влево. Это и ошибка Бобровского, и, возможно, прилетит ассистенту, который не подсказал. Амелин на VAR правильно вмешался, и решение исправили.

Концовка у Бобровского выпала. Может, волновался после момента с красной. Он ошибочно показал жёлтую игроку «Ростова», который поскользнулся и столкнулся с соперником. Бобровский наказал за безрассудные действия, однако их там не могло быть. К тому же позднее он не показал жёлтую игроку «Ростова» за грубую игру», — заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Ростов» после 24 туров занимает в турнирной таблице РПЛ восьмое место, у команды 33 набранных очка. «Ахмат» с 23 очками располагается на 13-й строчке в зоне стыковых матчей. Отрыв от зоны прямого вылета составляет восемь очков.