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Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Ахмат» — «Ростов»

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Ахмат» — «Ростов»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Яна Бобровского в матче 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом». Грозненцы победили со счётом 2:1. Бобровский на 27-й минуте игры удалил защитника гостей Максима Осипенко, но отменил решение после просмотра VAR.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Гандри – 51'     2:0 Самородов – 67'     2:1 Комличенко – 75'    

«Бобровский — нестабильный арбитр. По мне, это должно напрягать департамент. Сегодня он работает хорошо, завтра может отработать плохо.

На 27-й минуте Бобровский показал красную карточку игроку «Ростова» Осипенко за лишение явной возможности забить гол. Считаю, он просто поторопился. К тому же, взяв свисток, он с кем-то советовался. Но не с ассистентом, а смотрел куда-то влево. Это и ошибка Бобровского, и, возможно, прилетит ассистенту, который не подсказал. Амелин на VAR правильно вмешался, и решение исправили.

Концовка у Бобровского выпала. Может, волновался после момента с красной. Он ошибочно показал жёлтую игроку «Ростова», который поскользнулся и столкнулся с соперником. Бобровский наказал за безрассудные действия, однако их там не могло быть. К тому же позднее он не показал жёлтую игроку «Ростова» за грубую игру», — заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Ростов» после 24 туров занимает в турнирной таблице РПЛ восьмое место, у команды 33 набранных очка. «Ахмат» с 23 очками располагается на 13-й строчке в зоне стыковых матчей. Отрыв от зоны прямого вылета составляет восемь очков.

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