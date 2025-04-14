Чанов: Тамерлан Мусаев приносит много пользы ЦСКА, его боятся соперники

Экс-тренер тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов высказался о нападающем московского ЦСКА Тамерлане Мусаеве.

«Что касается отсутствия голов у Мусаева весной, у всех бывают неудачные периоды. Кто-то сказал: «Если сейчас забьёт, его прорвёт». В случае с Тамерланом то же самое. Он приносит много пользы ЦСКА в атаке, и его боятся соперники. Думаю, что у него ещё всё впереди», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Мусаев провёл за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.