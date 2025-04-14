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Экс-президент «Зенита» Туфрин: Семак в матче с «Краснодаром» наступил себе на горло

Экс-президент «Зенита» Туфрин: Семак в матче с «Краснодаром» наступил себе на горло
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые встречались с «Краснодаром» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Когда «Зенит» пропустил мяч, я сказал, что мы забьём четыре. Все иронично улыбнулись, но в итоге мы добились этого результата. Даже «Зенит» мог забить пятый, однако Агкацев совершил чудо. Питерцы переиграли «Краснодар» по всем показателям. «Быки» хотели сыграть с «Зенитом», как «Локомотив», однако у них не получилось. Исполнители повели себя не так, а после второго гола они вообще растерялись и перестали играть. «Зенит» же провёл свою лучшую встречу за всю весеннюю часть сезона.

Я считал Глушенкова лучшим игроком матча, но специалисты определили Мостового. Оба заслуживают этого звания, вопросов нет. Однако Максим мне понравился больше, он играл вдохновенно на позиции свободной «десятки». При этом опять сработала их связка с Венделом. Можно сказать, что Семак в матче с «Краснодаром» наступил себе на горло. Минимизировались передачи вратарю — Латышонок стал больше выбивать мяч вперёд на высоких футболистов, как Лусиано. Тот же Соболев неплохо вышел, с его передачи Энрике забил гол», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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