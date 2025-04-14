Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Рубин» — «Локомотив»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу своего коллеги Владимира Москалёва в матче 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Игра завершилась победой казанцев со счётом 1:0.

«Хорошая работа Москалёва. Но надо было показать жёлтую игроку «Локо» за неуважение к игре, когда тот откровенно, не пытаясь сыграть в мяч, толкнул руками соперника. Там мог возникнуть большой конфликт — надо было сразу тушить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Победа позволила «Рубину» довести количество набранных в сезоне очков до 36. Клуб из столицы Татарстана занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место. «Локомотив» с 41 очком в активе располагается на шестой строчке.