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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Рубин» — «Локомотив»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Рубин» — «Локомотив»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу своего коллеги Владимира Москалёва в матче 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Игра завершилась победой казанцев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

«Хорошая работа Москалёва. Но надо было показать жёлтую игроку «Локо» за неуважение к игре, когда тот откровенно, не пытаясь сыграть в мяч, толкнул руками соперника. Там мог возникнуть большой конфликт — надо было сразу тушить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Победа позволила «Рубину» довести количество набранных в сезоне очков до 36. Клуб из столицы Татарстана занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место. «Локомотив» с 41 очком в активе располагается на шестой строчке.

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