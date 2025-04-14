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Флик высказался о предстоящей игре «Барселоны» с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Флик высказался о предстоящей игре «Барселоны» с «Боруссией» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится во вторник, 15 апреля, и начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша цель – сыграть как можно лучше. Я обещаю, что мы покажем себя с наилучшей стороны. Фактор стадиона важен, поэтому мы должны быть сосредоточены и играть в футбол так, как хотим.

Нам повезло, что у нас есть преимущество в счёте, потому что завтрашний матч будет очень сложным. Я хочу, чтобы моя команда получила удовольствие от игры с одной из самых сильных команд Европы. Мы хотим сыграть хорошо и сохранить преимущество в четыре мяча, достигнутое в первой встрече», – приводит слова Флика AS.

В первом матче «Барселона» одержала победу со счётом 4:0.

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