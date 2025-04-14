В РФС заявили, что по матчу «Урал» — «Нефтехимик» идёт проверка

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили факт начала проверки игры 28-го тура Мелбет Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Ранее в СМИ появилась информация, что матч может быть договорным. К середине второго тайма хозяева уступали в счёте в два мяча, а к 81-й минуте забили три гола, что позволило клубу из Екатеринбурга одержать победу со счётом 3:2.

«Сразу по окончании игры была начата проверка всех обстоятельств матча между «Уралом» и «Нефтехимиком». При этом отметим, что профильный департамент регулярно проводит подобные проверки встреч российских лиг всех уровней», — заявили корреспонденту «Чемпионата» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, в 2021 году клуб «Чайка» был отстранён от участия в ФНЛ после того, как КДК РФС признал, что матч «Чайка» – «Ангушт» в 2018-м был договорным. Игра состоялась 21 октября и закончилась со счётом 5:0 в пользу песчанокопцев.