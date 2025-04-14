Гурцкая заявил, что Личку отправят в отставку, если команда проиграет ЦСКА в Кубке России

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка будет уволен в случае поражения от ЦСКА в домашнем матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Вторая игра между бело-голубыми и армейцами состоится в среду, 16 апреля. Первая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

– В матче, в котором «Динамо» должно выигрывать, почему-то выходит Даса не по позиции. В матче, где, по идее, «Динамо» должно больше атаковать. В интервью в начале года Личка говорил: «У меня не хватает состава». Сейчас у него на лавке сидят два игрока сборной России и игрок сборной Мексики: Глебов, Фомин и Чавес. Как это назвать ещё, кроме как самодурство?

– Как вы объясняете это решение?

– Личка пошёл ва-банк, в авантюру. Авантюра в том, что он поставил все фишки на Кубок. Ему надо обыгрывать ЦСКА. Это не инсайд, но я вас уверяю: если Личка проиграет ЦСКА в среду, он будет отправлен в отставку. Не дожидаясь конца сезона.

– Они же не вылетят из Кубка даже при поражении от ЦСКА.

– Не вылетят из Кубка, но чудовищная игра с «Пари НН»… Были матчи с ЦСКА, «Локомотивом», где они играли хорошо, но по стечению обстоятельств не забили, бывает.

– А если «Динамо» выиграет?

– Если они пройдут ЦСКА, то потом спокойно вылетят в полуфинале от «Зенита». Это авантюра. «Нижний Новгород» в последних встречах показал, что «Динамо» с этой командой терять очки не имеет права, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В последний раз московское «Динамо» становилось обладателем Кубка России в 1995 году.