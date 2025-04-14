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Экс-тренер ЦСКА Чанов — о чемпионстве: надежда умирает последней

Экс-тренер ЦСКА Чанов — о чемпионстве: надежда умирает последней
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о борьбе красно-синих за медали в нынешнем сезоне.

«У Николича перед чемпионатом не было нормальной подготовки. Уже зимой было достаточно времени, чтобы футболисты поняли задания тренера и привыкли к новой схеме. ЦСКА сейчас выглядит очень здорово. Надежда умирает последней. Армейцы сейчас занимают четвёртое место, но хотелось бы, чтобы команда была выше. ЦСКА точно будет бороться за медали в этом сезоне. Однако я не привык быть оракулом. Когда начинаешь о чём-то думать и загадывать, не всё получается. Нужно идти от игры к игре, и уже в конце посчитаем», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков). ЦСКА занимает четвёртое место с 47 очками.

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