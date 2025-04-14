Защитник «Зенита» Мимович рассказал о единственном разговоре с Моуринью в «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче», выступающий на правах аренды за санкт-петербургский «Зенит», Огнен Мимович рассказал о коротком разговоре с главным тренером турецкого клуба Жозе Моуринью.

— Ты совсем недолго был в расположении «Фенербахче», но всё же успел познакомиться и пообщаться с главным тренером команды Жозе Моуринью. Расскажи, почему, по-твоему мнению, Моуринью — это топ-тренер?

— Сложно сформулировать, но я абсолютно убеждён, что весь его футбольный путь говорит сам за себя. Мне кажется, что в топ-3 лучших тренеров всех времён должно быть место для Жозе Моуринью. Немного жаль, что наше общение пока было таким коротким: когда перешёл в «Фенербахче», довольно быстро выяснилась особенность лимита на легионеров в Турции.

В итоге мы успели поговорить буквально 10-15 минут. За этот короткий разговор он очень о многом спросил у меня, дал какие-то советы, очень по-отечески ко мне отнёсся. Было очень приятно с ним обо всем этом поговорить, обсудить карьеру и какие-то дальнейшие шаги. И он как раз был тем, кто посоветовал, что делать в такой ситуации дальше. В общем. мы прекрасно пообщались. Но пока наше общение ограничивалось тем единственным разговором, — сказал Мимович в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник сборной Сербии провёл за «Зенит» пять матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 4 млн.