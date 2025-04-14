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«У меня есть опыт камбэков». Главный тренер «Астон Виллы» — об ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ

«У меня есть опыт камбэков». Главный тренер «Астон Виллы» — об ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ
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Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 15 апреля. Напомним, первая встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ожидаем хороший результат в ответном матче. Конечно, тот факт, что они выиграли со счётом 3:1, что-то меняет. Но сильно ли? Нет. Почему? Потому что мы должны победить. Мы должны были победить при счёте 2:1 и сейчас со счётом 3:1. Но теперь мы должны победить с ещё одним голом.

Наша цель – соблюдать сильный тактический план завтра, быть последовательными и попытаться понять, как будет проходить матч за 90 минут. Когда мы выигрывали у «Брюгге», мы были готовы играть дополнительное время. Наш план тот же: если мы получим дополнительное время, это хорошо, а если серию пенальти – это тоже здорово.

У меня есть опыт камбэков, как позитивный, так и негативный. Однако сейчас всё по-другому. Мы хотим написать историю «Астон Виллы» – в прошлом году в Лиге конференций, в этом году – в Лиге чемпионов и, надеюсь, на долгие годы в еврокубках», – приводит слова Эмери BBC.

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