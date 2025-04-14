Туфрин считает, что «Зениту» нереально набрать 18 очков в шести матчах

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от игры санкт-петербургской команды на финише сезона.

«Зениту» нельзя расслабляться. Если бы питерцы после зимней паузы играли так же, они бы не уступили «Спартаку» и не потеряли очки с «Локомотивом». Нельзя играть вполноги. Сегодня в РПЛ нет проходных матчей, надо везде играть на максимуме. Я уверен, что все команды будут терять очки. Питерцам осталось шесть сложнейших игр: «Ахмат», московское «Динамо», «Динамо» Махачкала и «Ростов». «Зениту» нереально набрать 18 очков в шести встречах», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За шесть туров до конца чемпионата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» опережает подопечных Сергея Семака на два очка. Тройку лидеров чемпионата с 47 очками замыкает московский «Спартак».