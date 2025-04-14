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Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-издание Goal представило свой новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.

В топ-20 основных претендентов входят:

1. Рафинья Рафаэл Диас Беллоли, «Барселона» (Испания);

2. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);

3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);

4. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания);

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

6. Педри, «Барселона» (Испания);

7. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);

8. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

9. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);

10. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания);

11. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания);

12. Витинья, «ПСЖ» (Франция);

13. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия);

14. Деклан Райс, «Арсенал» (Англия);

15. Хулиан Альварес, «Атлетико» Мадрид (Испания);

16. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);

17. Джамал Мусиала, «Бавария» (Германия);

18. Дезире Дуэ, «ПСЖ» (Франция);

19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия);

20. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.