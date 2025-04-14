«Поймал звезду и не справился». Арбитр Федотов раскритиковал судью игры «Химки» — «Крылья»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Ивана Абросимова в матче 24-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» на выезде одолели «Химки». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу самарцев.

«Департамент доверил Абросимову третью игру подряд. Сначала мы говорили, что он не бежит. Потом — что исправился. Теперь Абросимов, видимо, поймал звезду и не справился. И счёт 1:3 его не спасает, потому что в моменты ошибок было 1:0. Вдобавок зря на VAR посадили Цыганка — это ошибка департамента.

На 10-й минуте Мирзову ударили по ноге в штрафной. Это называется фол по неосторожности. И это был именно удар. Надо было назначать 11-метровый в ворота «Крыльев». Почему Абросимов этого не сделал, находясь в хорошей позиции, я не знаю. Почему не полез Цыганок? Говорят, что VAR может решать, ориентируясь на свои чувства. Может, он посчитал, что контакт был недостаточным. Но это не так.

На 27-й минуте игроку «Крыльев» Костанце надо было показывать красную карточку. Он просто ударил соперника ногой за линией поля. Борьбы за мяч там быть не могло. Это агрессивное поведение, за которое надо удалять. Абросимов был в хорошей позиции, и второму ассистенту тоже прилетит, так как он смотрел в эту сторону. А заодно и Цыганку с Фисенко на VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Крылья Советов» после 24 проведённых матчей занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Химки» располагаются строчкой ниже — на 12-м месте. У подмосковной команды 23 набранных очка.