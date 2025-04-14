Гвардиола объявил о продлении контракта Гюндогана с «Манчестер Сити» до 2026 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил продление контракта полузащитника «горожан» Илкая Гюндогана с клубом. Соглашение с 34-летним футболистом будет действовать до 2026 года.

«У Гюндо точно есть контракт ещё на один год. Я не знаю, что будет летом, но теперь у него есть контракт ещё на год», – приводит слова Гвардиолы инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» минувшим летом, проведя прошлый сезон в составе «Барселоны». До перехода в каталонский клуб полузащитник играл за «горожан» с 2016 года. В составе английского клуба Гюндоган принял участие в 342 матчах во всех турнирах, в которых отметился 62 голами и 38 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.