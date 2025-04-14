Радченко: «Зенит» полностью переиграл «Краснодар», петербуржцы постоянно играли в атаку

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась с разгромным счётом 4:1.

«Краснодар» вышел на игру с «Зенитом» с настроем, что в случае победы может стать чемпионом на 95%. Нужно отдать должное питерской команде — на протяжении всей встречи футболисты не старались понижать темп или играть по счёту, а постоянно играли в атаку. Если брать второй тайм, «быкам» было очень сложно. «Зенит» полностью переиграл «Краснодар».

Мне кажется, на втором тайме сказались замены «Краснодара». Была тройная замена игроков, а также на поле появился Смолов. У «Зенита» же замены сработали. Такое в футболе бывает», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После победы в очном матче «Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до двух очков. Команды продолжают занимать две верхние строчки в турнирной таблице. У «Краснодара» 52 набранных очка, у «Зенита» — 50 и преимущество в личных встречах.