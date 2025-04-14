Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус всё ещё может уехать в Саудовскую Аравию за рекордную сумму — Плеттенберг

Винисиус всё ещё может уехать в Саудовскую Аравию за рекордную сумму — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор всё ещё может переехать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, несколько руководителей и агентов из Бундеслиги и других европейских клубов, прямо или косвенно связанных с мадридским «Реалом», знают, что переезд Винисиуса в Саудовскую Аравию летом не исключён.

Отмечается, что саудовцы надеются осуществить этот крупный трансфер, который станет беспрецедентным с точки зрения суммы трансфера и зарплаты. Подчёркивается, что в случае ухода Винисиуса главной целью «Реала» станет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
В Испании сообщили новости о решении вингера «Реала» Винисиуса по его будущему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android