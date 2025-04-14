Винисиус всё ещё может уехать в Саудовскую Аравию за рекордную сумму — Плеттенберг

Крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор всё ещё может переехать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, несколько руководителей и агентов из Бундеслиги и других европейских клубов, прямо или косвенно связанных с мадридским «Реалом», знают, что переезд Винисиуса в Саудовскую Аравию летом не исключён.

Отмечается, что саудовцы надеются осуществить этот крупный трансфер, который станет беспрецедентным с точки зрения суммы трансфера и зарплаты. Подчёркивается, что в случае ухода Винисиуса главной целью «Реала» станет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.