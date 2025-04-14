Радченко: к Станковичу возникают вопросы по заменам и стартовому составу «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о поражении московского «Спартака» (1:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

«Поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала — сенсация. Мало кто ставил на махачкалинцев в этой игре, ведь красно-белые сделали большой шаг вперёд, когда обыграли «Зенит». Но команду Станковича лихорадит, нет стабильности. То же самое было в начале сезона. Возникают вопросы по заменам и стартовому составу. У игроков «Спартака» есть настрой, однако нет стабильности. Красно-белые в таких матчах упускают шанс бороться за чемпионство», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. По итогам 24-го тура с красно-белыми по очкам сравнялся московский ЦСКА. У «Зенита» в активе 50 очков, он занимает второе место. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 52 набранных очка.