Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Тюкавин объяснил, почему в детстве выбрал футбол, а не хоккей

Форвард «Динамо» Тюкавин объяснил, почему в детстве выбрал футбол, а не хоккей
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, на основании чего принял решение заниматься футболом в детстве.

— Конечно, у меня был выбор, тенниса не было, был футбол и хоккей. Пришлось выбрать футбол — вроде нормальный выбор, пока получается.

— А чем руководствовался?
— Помню, я сказал в детстве, что там ворота больше, легче забивать будет, — заявил Тюкавин в интервью BB Tennis.

Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В текущем сезоне на счету нападающего восемь голов и три результативные передачи в 22 матчах за бело-голубых. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги в игре с «Ростовом» (1:1) Тюкавин повредил крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android