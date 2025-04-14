Форвард «Динамо» Тюкавин объяснил, почему в детстве выбрал футбол, а не хоккей

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, на основании чего принял решение заниматься футболом в детстве.

— Конечно, у меня был выбор, тенниса не было, был футбол и хоккей. Пришлось выбрать футбол — вроде нормальный выбор, пока получается.

— А чем руководствовался?

— Помню, я сказал в детстве, что там ворота больше, легче забивать будет, — заявил Тюкавин в интервью BB Tennis.

Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В текущем сезоне на счету нападающего восемь голов и три результативные передачи в 22 матчах за бело-голубых. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги в игре с «Ростовом» (1:1) Тюкавин повредил крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона.