Радченко: ЦСКА приятно удивляет, команда включается в борьбу за золотые медали

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко оценил шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Почему ЦСКА не может бороться за золото в этом сезоне? В прошлом сезоне никто не ставил на «Динамо», но команда реально в последнем туре могла стать чемпионом. ЦСКА в весенней части сезона выиграл пять встреч подряд в РПЛ и действует стабильно. Армейцы приятно удивляют, за ними очень интересно смотреть. Происходят интересные тренерские решения, которые приносят пользу. ЦСКА потихоньку включается в борьбу за медали, вплоть до золотых. Но концовка зависит от качества скамейки запасных», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков). ЦСКА занимает четвёртое место с 47 очками.