Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: ЦСКА приятно удивляет, команда включается в борьбу за золотые медали

Радченко: ЦСКА приятно удивляет, команда включается в борьбу за золотые медали
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко оценил шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Почему ЦСКА не может бороться за золото в этом сезоне? В прошлом сезоне никто не ставил на «Динамо», но команда реально в последнем туре могла стать чемпионом. ЦСКА в весенней части сезона выиграл пять встреч подряд в РПЛ и действует стабильно. Армейцы приятно удивляют, за ними очень интересно смотреть. Происходят интересные тренерские решения, которые приносят пользу. ЦСКА потихоньку включается в борьбу за медали, вплоть до золотых. Но концовка зависит от качества скамейки запасных», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков). ЦСКА занимает четвёртое место с 47 очками.

Материалы по теме
Экс-тренер ЦСКА Чанов — о чемпионстве: надежда умирает последней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android