Защитник «Зенита» Мимович назвал отличие РПЛ от чемпионата Сербии

Защитник «Фенербахче», выступающий на правах аренды за санкт-петербургский «Зенит», Огнен Мимович назвал отличие Российской Премьер-Лиги от чемпионата Сербии.

— За чемпионство в России борются сразу несколько команд. В Сербии у тебя такого точно не было. Интересно, когда такая высокая конкуренция?

— Конечно. А самое главное отличие российской и сербской лиг в том, что в России нет матчей, в которых ты заранее можешь быть уверен — победа от тебя никуда не денется. Любая команда, неважно, из первой ли она тройки, из середины таблицы или со дна таблицы, может преподнести неприятный сюрприз, оказать тебе очень достойное сопротивление, побороться и отобрать очки.

Это очень хорошие условия для развития молодых игроков, как мне кажется. Поэтому очень рад, что оказался именно здесь, играю в «Зените» и во всей этой борьбе принимаю непосредственное участие, — сказал Мимович в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник сборной Сербии провёл за «Зенит» пять встреч во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 4 млн.