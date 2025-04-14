Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау пропустит ещё два матча из-за пневмонии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау пропустит ещё два матча из-за пневмонии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау пропустит ещё две встречи «сорок» из-за пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Напомним, специалист был госпитализирован накануне матча с «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ (4:1).

«Огромное спасибо всем, кто связан с «Ньюкасл Юнайтед», и футбольному сообществу в целом за ваши сообщения и тёплые пожелания. Они много значат для меня и моей семьи.

Я также хочу отдать должное нашей замечательной Национальной службе здравоохранения и персоналу больницы, которые оказали мне помощь. Безмерно благодарен за квалифицированную помощь, которую я получаю, и с нетерпением жду возвращения после выздоровления», – приводит слова Хау пресс-служба.

Отмечается, что руководить командой на матчах с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» будут Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.

Материалы по теме
Эдди Хау стал первым английским тренером, взявшим крупный трофей с командой АПЛ с 2008-го
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android