Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау пропустит ещё два матча из-за пневмонии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау пропустит ещё две встречи «сорок» из-за пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Напомним, специалист был госпитализирован накануне матча с «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре АПЛ (4:1).

«Огромное спасибо всем, кто связан с «Ньюкасл Юнайтед», и футбольному сообществу в целом за ваши сообщения и тёплые пожелания. Они много значат для меня и моей семьи.

Я также хочу отдать должное нашей замечательной Национальной службе здравоохранения и персоналу больницы, которые оказали мне помощь. Безмерно благодарен за квалифицированную помощь, которую я получаю, и с нетерпением жду возвращения после выздоровления», – приводит слова Хау пресс-служба.

Отмечается, что руководить командой на матчах с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» будут Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.